Dopo le 2 di notte, in pieno centro a Milano, Mauro Icardi è stato pizzicato dai giornalisti in seguito alla festa di Lautaro Martinez cui ha partecipato tutta la squadra dell’Inter per i 22 anni dell’ex Racing. Icardi è uscito coprendosi con i palloncini dai giornalisti dopo aver passato l’intera serata a postare foto insieme ai compagni definiti “Inter chicos” da Wanda Nara, presente con Icardi.



Pressato dai giornalisti presenti, Icardi ha risposto alla domanda: “Questa è la tua ultima sera da giocatore dell’Inter?” con una replica provocatoria: “Dici?“, l’unica parola pronunciata da Maurito. Appena entrato in macchina con Wanda, alla nuova domanda sull’addio “perché inizia una nuova avventura?”, Icardi ha risposto: “Sì”, prima di andare via in macchina e lasciare l’Hotel Me. Ironia o realtà?