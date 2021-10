Il giornalista Ángel de Brito dell'ormai celebre trasmissione argentina Lam che per prima ha raccontato tutti i dettagli del tradimento di Icardi a Wanda Nara, nell'ultima puntata ha svelato il contenuto dei messaggi che l'attaccante avrebbe inviato all'amante China Suarez.



“Voglio separarmi. Non la amo più nel senso di essere una coppia, la apprezzo come madre, come amica" questo il conetenuto dei messaggi che poi sono preoseguiti con il racconto dei dettagli dei suoi litigi con Wanda: che litigassero per i ragazzi per esempio. Anche quando ha presenziato ad un evento con Wanda, ha spiegato perché ci fosse andato, quasi come se volesse giustificarsi.