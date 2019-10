L'attaccante del Paris Saint Germain in prestito dall'Inter, Mauro Icardi, ha parlato al termine della sfida vinta in Champions League per 1-0 contro il Galatasaray grazie a un suo gol: "Sono molto felice per il mio primo gol qui, perché eravamo in Champions League e non è stata una gara facile, ma sono ancor più felice perché abbiamo vinto. I loro difensori sembravano in guerra, mi hanno "picchiato" dall'inizio alla fine, ma l'arbitro non ha visto niente. Ambientarmi al PSG è stato facile, in tanti parlano spagnolo e quindi non ho avuto problemi. Qui mi trovo molto bene".