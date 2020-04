Tra Parigi e Como, passando per Milano:. L'attaccante argentino è tornato sotto i riflettori del mercato, soprattutto per quello che verrà dopo il 30 giugno: il prestito dall'r alpotrebbe essere prolungato come da linee guida FIFA per permettere a Maurito di terminare correttamente la stagione dopo la paura per l'emergenza coronavirus, ma per quanto riguarda la prossima stagione tutto è ancora da definire.per trattenere Icardi,. E in questo senso, da parte diè arrivato un altro importante segnale.- Dalla provincia di Como, dove è rientrata con il marito/assistito Icardi e i figli, Wanda Nara ha risposto alle accuse dell'ex marito Maxi Lopez , con due frasi che hanno catturato l'attenzione: ", che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui". Un messaggio trasversale che va a toccare anche l'argomento mercato, un segnale che PSG e Inter non possono ignorare: Icardi e Wanda vogliono l'Italia.- A prescindere da quella che sarà la decisione sul riscatto da parte di Leonardo, le possibilità che Maurito faccia ritorno in Italia al termine della stagione sono alte, ma poi? Un'eventualità che non piace a Marotta e Zhang come avevamo raccontato , anche perché se laresta una possibilità e iluna suggestione,(forte di un. Nei piani di Conte e Marotta, il reparto offensivo dovrebbe presentarsi ai blocchi di partenza con, resistendo alla corte del, e un suo sostituto (che prenderebbe il posto ora occupato da, verso l'addio),Proprio su quest'ultimo punto andrebbe a influire Icardi:, parametro zero che Conte conosce bene dai tempi del Chelsea,, con l'argentino da reintegrare in qualche modo nelle rotazioni come alternativa a Lukaku, e senza i 70 milioni previsti per il riscatto anche le altre manovre ne risentirebbero. Tutto ruota attorno a Icardi dunque, il suo futuro può stravolgere il mercato dell'Inter.@Albri_Fede90