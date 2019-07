Juventus o Napoli? Mauro Icardi continua a riflettere sul proprio futuro e si allena agli ordini di Antonio Conte aspettando l'offerta giusta per dire addio alla sua esperienza all'Inter. L'offerta economicamente giusta per lui, a onor del vero, è già arrivata dal club bianconero. Il ds Fabio Paratici ha trovato l'intesa con Wanda per un contratto che né l'Inter né De Laurentiis sono pronti a pareggiare eppure c'è un fattore che l'attaccante argentino sta forse sottovalutando. Si tratta dell'affetto dei tifosi che, soprattutto a Torino, non sono pronti ad accoglierlo.



GLI JUVENTINI NON LO VOGLIONO - Una larga, larghissima fetta della tifoseria bianconera, infatti, non solo non vede di buon occhio il suo acquisto, ma teme anche che la moglie Wanda Nara possa creare ulteriori problemi. Ieri abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus di esprimersi sul possibile colpo e oltre il 66% dei votanti ha risposto no alla domanda se volessero Icardi agli ordini di Maurizio Sarri. E se a questo si aggiungono le dimostrazioni di affetto manifestate questa mattina a Gonzalo Higuain al termine delle visite di idoneità il quadro per l'approdo alla Juventus dell'ex capitano nerazzurro si fa sempre più complicato.



NAPOLI LO AMA - Se per gli juventini Icardi non è il benvenuto, al contrario c'è un'intero popolo che sta letteralmente sognando e bramando il suo acquisto. Si tratta della tifoseria del Napoli, che già sognò l'argentino due anni fa e che, ora, sta spingendo per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti. Oltre il 60% dei tifosi napoletani votanti al nostro sondaggio sono favorevoli all'acquisto e anche l'ipotesi di avere Wanda in città non solo non spaventa, ma è vista anche di buon occhio. Idolo e osannato o una nuova sfida da affrontare? La scelta, lo ha confermato l'ad nerazzurro Marotta, sarà solo di Maurito.