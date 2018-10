. Mauroe Gonzalosono sempre stati uno contro l'altro, mai insieme nell'Argentina che ha prima puntato sul Pipita e ora su Maurito. Uno di fronte all'altro, pronti a sfidarsi all'ultimo gol, anche questa sera, nel primo Derby di Milano di Higuain., la prima nell', quando Higuain aveva appena lasciato il Napoli, la secondaSorpreso dal pagamento della famosa clausola rescissoria presente nel cartellino del Pipita da parte della Juventus,, individuato dal presidente e da Maurizio Sarri come il rinforzo ideale. Contatti, telefonate e incontri con Wanda Nara per progettare un colpo mai concluso, durante i quali DeLa arrivò anche a proporre un ruolo da protagonista in un film alla moglie e agente del capitano nerazzurro.Altro giro, altra corsa.- prima di capire che il colpo Cristiano Ronaldo è davvero fattibile -e cerca sul mercato un suo possibile sostituto. Beppe Marotta e Fabio Paratici, da tempo innamorati di Icardi, riattivano i contatti con Wanda e con i legali che curano gli interessi di Maurito. Con addirittura l'ipotesi di uno scambio "pazzo":. Storie d'estate, di incontri e riunioni segreti e poi smentiti negli alberghi milanesi. Il mercato è alle spalle, la testa è al derby: Icardi e Higuain sono pronti a sfidarsi ancora una volta, col numero nove sulle spalle.