L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport affronta l'argomento relativo a Icardi e al suo rinnovo con l'Inter.



“Qui siamo oltre le regole d’ingaggio classiche dentro una trattativa di rinnovo. Qui c’è tutto, c’è un capitano - Mauro Icardi - che fa in modo di procurarsi un rientro a Milano in (doppio) ritardo. C’è una moglie-agente di nome Wanda Nara che fa filtrare insoddisfazione sul tema rinnovo e poi la esprime pubblicamente. E c’è una società, l’Inter, che non ne può più e infatti fissa una maxi multa da 100 mila euro. Piccolo Bignami di un’altra giornata surreale, tre settimane dopo lo scontro di dicembre tra il club e il centravanti. A margine - elemento non dimenticabile - un paio di video osé postati da Wanda proprio nelle ore in cui sarebbe dovuto partire il volo da Buenos Aires. E l’avvicinarsi del giorno del confronto, in cui Wanda e l’Inter scopriranno le carte del rinnovo”.