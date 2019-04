Tanto tuonò che piovve. Spalletti non ha usato mezzi termini nel descrivere la situazione di Icardi ma presto potrebbe decidere di convocare il centravanti argentino. La pace è ancora lontana perché per il tecnico toscano il rosarino non ha ancora compiuto tutti i passi decisivi per decretare la sua totale riammissione, che a questo punto procede a passi lenti, nonostante la società si sia prodigata con la mediazione diplomatica insieme a Paolo Nicoletti, avvocato del calciatore argentino.



VERSO LA CONVOCAZIONE - Secondo quelle che sono le indiscrezioni che filtrano da Appiano Gentile, Icardi domani potrebbe partire per la Liguria, almeno per sedere in panchina, perché il titolare dovrebbe essere ancora Keita. Ieri il tecnico toscano ha parlato di credibilità e dopo quelle parole sicuramente non farà marcia indietro, ma il caos di queste ore pare aver smosso qualcosa. Il centravanti argentino si è allenato mettendo ulteriori minuti nelle gambe, Spalletti ha parlato alla squadra e riflette sul fatto di riammettere l’ex capitano per le gare ufficiali. I più ottimisti, viste le due gare ravvicinate e l’assenza di Lautaro, si augurano addirittura qualche minuto.