È tornato ad allenarsi in gruppo e presto potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l’Inter e Mauro Icardi (che su Instagram ha cominciato a postare di nuovo foto in maglia nerazzurra) sembra essere tornato il sereno. L’interrogativo, resta però d’obbligo: dopo tutto quello che è successo nell’ultimo mese, ci sono i presupposti per continuare. Secondo gli analisti di Sisal Matchpoint la risposta è sì, dato che nella scommessa sul futuro di Icardi dopo l’estate, la conferma in nerazzurro è l’opzione più probabile. Se la situazione dovesse però precipitare di nuovo, allora si ripresenterebbe con forza l’ipotesi Real Madrid, non a caso seconda voce nella lista, come riporta Agipronews, data a 3,00. Resta in piedi anche l’idea Juventus (di cui si parla nell’ottica di uno scambio con Dybala), data a 4,00. Poi le quote salgono passando per il 9,00 sul Barcellona, il 12,00 per PSG, United e Bayern Monaco fino ad arrivare al 33,00 per il campionato cinese e il 50,00 per quello statunitense.