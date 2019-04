L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia molti numeri relativi al rientro di Mauro Icardi e al suo ritorno al gol. Un ritorno, quello del' centravanti argentino, che faciliterà la corsa Champions dei nerazzurri.



“Cinquantatre giorni dall’ultima partita (9 febbraio, a Parma). Sessantadue giorni dall’ultimo gol nerazzurro (31 gennaio, rigore alla Lazio in Coppa Italia). Centonove giorni dall’ultima rete in Serie A (15 dicembre, rigore con scavetto all’Udinese). Mauro Icardi è tornato e per chi ama i numeri il terno secco sulla ruota di Milano (se si potesse) potrebbe anche valere una puntata. Perché il suo rientro cambia e cambierà lo sprint Champions dell’Inter. Un palo clamoroso al secondo pallone toccato, un rigore procurato (con espulsione di Romero) e segnato per la nuova ripartenza. Dell’Inter e sua. Mauro da capitano ad ammutinato. Da separato in casa a riammesso in gruppo grazie alla mediazione Marotta-Nicoletti”.