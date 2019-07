Per il Corriere della Sera, la Juventus rimane sempre l'ipotesi più accreditata per Mauro Icardi, che quest'oggi ha lasciato il ritiro di Lugano in anticipo e non prenderà parte alla tournée della squadra in Cina. Tra le parti, spiega il quotidiano, è apparsa una figura di riferimento che servirà ad avvicinare le parti.



“La Juventus continua a essere la soluzione più gradita. Ecco perché per favorire il disgelo fra Paratici e Marotta e aiutare Wanda a muoversi con maggior diplomazia è entrato in scena Gabriele Giuffrida come intermediario, in un ruolo per ora solo informale”.