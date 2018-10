C’è un argomento su tutti che in qualche modo espone Spalletti a risposte spigolose ed è quello che riguarda la possibile coesistenza tra Icardi e Lautaro Martinez. Una probabilità che il tecnico toscano non scarta a priori, ma su cui nel corso della stagione ha avuto modo di cambiare idea. Tutto legittimo, specie quando arrivano i risultati, ma la stoffa e l’impatto dell’ex Racing hanno stimolato la curiosità dell’intero ambiente nerazzurro, che si augura di poter vedere insieme in campo i due calciatori più talentuosi dell’intera rosa.

Ma a tal proposito Spalletti fa spallucce, spiega come disponga di altri calciatori altrettanto bravi e, lasciando chiaramente intendere come non ci sia scritto da nessuna parte che Icardi e Lautaro debbano giocare insieme.E su questo ha chiaramente ragione, non c’è alcun obbligo o prescrizione medica ad imporlo, t, anzi…(quando sta bene)“Lautaro e Icardi possono giocare insieme, ma quando si fanno questi ragionamenti bisogna andare a porre attenzione su quelle che sono le loro caratteristiche, dipende dalle squadre che si affrontano, dal modulo che utilizzano e dalle partite che andiamo a giocare”, ha spiegato Spalletti.Che interrogato ad inizio stagione sul medesimo argomento aveva risposto diversamente, facendo notare come l’amicizia e il feeling che si è naturalmente e immediatamente creato tra i due argentini li avrebbe anche aiutati nella coesistenza in campo, proprio in virtù di quell’amicizia che tradotta in campo significa essere disposti a sacrificarsi l’un per l’altro.