Così a La Gazzetta dello Sport ha risposto Mauro Icardi a proposito dello spogliatoio dell'Inter e del PSG: “Al PSG è un po’ di diverso rispetto all’Inter, anche se poi non ho un vero metro di paragone perché non ho giocato in altre grandi squadre in passato. Qui però mi trovo bene e in fondo qui come all’Inter mi viene chiesta la stessa cosa: fare gol, che poi per un attaccante e per la squadra è la cosa che conta di più”.