Secondo il Corriere dello Sport c'è uno scenario che potrebbe portare Arek Milik nella capitale: “Se Icardi andasse al Napoli, libererebbe Milik per i giallorossi. A Fonseca il polacco andrebbe bene. Lo ha studiato, fa i movimenti giusti per il suo gioco. Se De Laurentiis riuscisse ad avere la meglio sulla concorrenza, Milik potrebbe finire sul mercato. Il polacco troverebbe molto meno spazio con l’arrivo di Icardi in rosa e di conseguenza potrebbe spingere per essere ceduto. La Roma è il club più accreditato, anche se il Napoli dà al centravanti una quotazione elevata, partendo da 60 milioni, pur avendolo acquistato dall’Ajax per 33. Petrachi è pronto a entrare in azione. Il centravanti ha diverse pretendenti, aveva fatto un sondaggio anche il Betis Siviglia, che poi non è andato avanti”