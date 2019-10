Intervenuto a Radio Marte, Tomasz Wlodarczyk, giornalista di Przegald Sportowy che ha recentemente intervistato Arkadiusz Milik, ha riportato i contenuti della chiacchierata e non solo: "Ho incontrato Milik ieri e devo ammettere che nonostante il periodo non semplice ha un atteggiamento positivo. Sa che sta attraversando una fase complicata, che a Genk ha sprecato tre grandi occasioni, soprattutto l'ultima e di conseguenza sta ricevendo molte critiche, ma ha fiducia perché oggi gli manca solo il gol e presto arriverà. Naturalmente è un po' frustrato perché da quando è a Napoli è stato assente circa 55 volte a causa di infortuni, ma vuole essere ancora protagonista. Milik ha preferito non commentare le voci di mercato sul possibile arrivo di Icardi e non ha voluto neanche parlare del suo rinnovo".