. Un momento importante dopo tanti anni in nerazzurro anche da capitano, passando per quel prestito al PSG che ha sempre avuto ombre sul riscatto. Fino all'accordo, perché Icardi ha già firmato col Paris Saint-Germain e il club francese ha chiuso ieri con l'Inter per 50 milioni più 7 di bonus, facilmente raggiungibili come preteso da Marotta e Ausilio che hanno completato l'intesa con Leonardo. Ma- Nell'accordo tra Inter e PSG rimane ancora valido per l'estate un punto determinante fissato dai dirigenti nerazzurri un anno fa. Ovvero, se il PSG dovesse cedere Icardi a un altro club italiano come Juventus o Milan (con i bianconeri che da tempo sono interessati ma finora non hanno avviato una trattativa), sarebbe ancora adesso. La clausola per l'Italia rimane valida, è un monito per la Juve come per il Milan cui aveva fatto riferimento Wanda Nara mesi e mesi fa. Ma da Parigi danno una linea chiara:, la Juve è avvisata. E non sarà più un problema dell'Inter.