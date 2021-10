Fine settimana nero per Mauro Icardi. L'attaccante del PSG, dopo una partita amara venerdì sera contro l'Angers ieri ha poi di fatto ufficializzato la fine della sua relazione con Wanda Nara che si è già recata oggi in Italia insieme a tutti i 5 figli lasciandolo nella capitale parigina. Il motivo della rottura è una storia di corna con la cantante argentina ed ex amica di Wanda, Maria Eugenia Suarez detta la China.



Una svolta clamorosa nella propria vita privata che ha messo all'angolo l'attaccante argentino e che oggi non si è allenato con i compagni di squadra al centro sportivo del PSG. Icardi, secondo la stampa francese, ha infatti ricevuto un permesso speciale perché scosso dopo la rottura con Wanda.