Lunga intervista concessa da Mauro, attaccante delex, a Le Parisien. L’attaccante argentino ha parlato della decisione di restare a Parigi, preferendo non dilungarsi sul club nerazzurro e sulla nazionale.“Non era una mia decisione, ma del club. Quando l’opzione di riscattarmi è diventato un’opportunità reale, ne abbiamo discusso con i dirigenti e con Leonardo.. Dal mio arrivo - le parole riportate da FcInter1908 - a Parigi dall’Italia, la decisione era definitiva.“Con Di Maria, Mbappé e Neymar mi sento molto bene: dai primi allenamenti abbiamo avuto un buon feeling. Conoscevo già Angel, ma non gli altri due. Dal primo minuto mi hanno aiutato a integrarmi. Sono venuto per dimostrare cosa so fare e aiutare la squadra: loro lo sapevano e pensano la stessa cosa. Il calcio è collettivo, per portare la squadra al successo, ci si deve aiutare. Dal primo giorno ho sentito un legame che univa il gruppo: c’è amicizia. C’è un bell’ambiente, ci aiutiamo molto in campo”.Rientro in Italia durante le vacanze e ci ho passato il lockdown. Sono vicino, ad un’ora d’aereo. E ora la mia famiglia è tutta a Parigi”.Se ci sono scelte da fare, se ne parla e si prende la miglior decisione per noi e i bambini: non c’è niente di difficile. Se sono geloso? No, no. Noi gestiamo la nostra immagine sui social in due, insieme. E’ molto buono per noi che mia moglie sia famosa. I nuovi Beckham? Ma no, sono di un altro livello”.