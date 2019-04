Amici, complici, ma ora, inevitabilmente, rivali per un posto. Quello da titolare nell’Inter, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Icardi e Lautaro Martinez, sempre loro. Il primo chioccia e consigliere del secondo, sempre pronto a supportarlo, ad aiutarlo nei primi mesi in Italia. Il più giovane, dal canto suo, mai parco nei complimenti e ringraziamenti all’ex capitano. Ma domenica, a Frosinone, dal 1’ minuto ne scenderà in campo solo uno.



IL TITOLARE - Chi sarà titolare al “Benito Stirpe” nel prossimo, delicatissimo, turno di campionato? Un dubbio che Luciano Spalletti scioglierà con ogni probabilità nell’immediata vigilia del match, non prima. Il ballottaggio tra Icardi e Lautaro è aperto ma, al momento, il numero 9 sembra leggermente favorito. Molteplici i fattori che spingono in questa direzione: El Toro, diffidato, ha ripreso solo questa settimana ad allenarsi in gruppo, è pienamente recuperato dall’infortunio patito in nazionale, ma il tecnico ex Zenit non vuole correre rischi, soprattutto perché dopo il Frosinone arriveranno di seguito le sfide con Roma e Juventus. Partite nelle quali l’attacco nerazzurro sarà guidato da Lautaro. Spalletti ha infatti deciso: il centravanti titolare dell’Inter ora è lui. Il classe ’97 non è più il sostituto del bizzoso Icardi, è l’attore protagonista dell’attacco interista. Una decisone, quella del tecnico di Certaldo, inevitabilmente influenzata dal rapporto ormai azzerato con l’ex capitano. Il dissidio tra di loro non è mai stato risolto: le scuse che Spalletti pretendeva non sono arrivate, perché Icardi non riteneva di dover giustificare alcun suo comportamento. Una frattura mai ricomposta, che ha portato alla promozione definitiva di Lautaro.

QUALE FUTURO - A prescindere da come andranno le prossime settimane, Icardi con ogni probabilità a fine stagione andrà via. L’argentino ha rotto con buona parte dell’ambiente nerazzurro, gli stessi tifosi sono stanchi della situazione che si è venuta a creare. L’ex Sampdoria spera, in cuor suo, di poter costruire un’intesa rinnovata con il possibile nuovo allenatore, ma la realtà è che anche Marotta sembra aver deciso: vuole venderlo, e il presidente Zhang stesso è pronto ad appoggiare la scelta dell’ex Juve. Dovrà ovviamente arrivare l’offerta giusta, ma il destino di Icardi appare ormai segnato.