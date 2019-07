A Radio Marte, è intervenuto Paolo Fontanesi, coautore della biografia di Mauro Icardi. Il biografo dell'argentino ha sponsorizzato Napoli come futuro per Icardi, messo alla porta da Suning: “Icardi è un ragazzo serio e dedito al suo lavoro e pensate che molte volte i giocatori concedono poche ore a chi poi deve scrivere il libro, Icardi invece mi ha dedicato una settimana o anche 10 giorni e non poche ore al giorno bensì giornate intere e questo dimostra il suo interesse affinchè tutto fosse perfetto. Nella vita privata Icardi è un ragazzo molto semplice. Se dovesse andare a Napoli mi farebbe piacere, metterei la squadra azzurra tra le priorità per la città, la dirigenza, le ambizioni e credo che si troverebbe molto bene. Dovesse chiedermi un consiglio, gli direi di andare a Napoli e non a Torino”.