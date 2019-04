Il Corriere dello Sport parla della vittoria dell'Inter a Genova e spiega come l'abbraccio, seppur freddo tra Icardi e Perisic, lasci ben sperare in vista del prossimo futuro.



“In una serata del genere, evidentemente, non è il caso di farsi mancare nulla. Così, mentre l’Inter controlla in scioltezza a inizio ripresa, Icardi appare sempre più coinvolto tanto da uscire dall’area, girarsi e mettere proprio Perisic davanti a Radu. Confezionato il 3-0 stavolta i due non possono proprio non abbracciarsi, freddamente sì, ma è la dimostrazione che, nonostante tutto, si può andare avanti insieme fino al termine della stagione”.