Tormentato, pensieroso, anche in vacanza. Come un magnete di intrighi, passioni e contestazioni, Maurounisce in una lunga linea retta. Respinto e bramato, sogno e incubo.. Ve lo abbiamo raccontato nelle ultime settimane, quest’oggi lo ha anche ammesso pubblicamente Beppe Marotta a Sky Sport. LEGGI QUI ).Lunedì l’Inter partirà per Lugano, sede del ritiro estivo. Mauro, a meno di improvvise novità, farà parte del gruppo. Una scelta societaria, spiegata dallo stesso Marotta: il club non vuole correre rischi di azioni legali per mobbing, la cautela in questi casi è d’obbligo. Qualora Icardi non si presentasse, la scelta sarebbe unicamente sua.In questa crepa si inserisce la Juventus. Da idea a obiettivo concreto, i bianconeri flirtano da tempo con Icardi.. Un colloquio informale ma costruttivo, a cui sono seguiti diversi contatti, diretti e non, tra le parti.Innanzitutto serve piazzare Higuian, e possibilmente anche Mandzukic. Poi, l’idea di Paratici è quella di restare vigile, in pressione, ma allo stesso tempo in attesa, per mettere l’Inter spalle al muro.Difficile pensare a contropartite tecniche, gradite ai nerazzurri, diverse da Paulo Dybala, che Sarri ha però blindato.. Questa, almeno, è la speranza della Juve.Il Napoli non scherza, ci pensa seriamente., luglio e agosto da favola. Preso Manolas, vicino James Rodriguez,. Un grande attaccante per sfidare la Juve del core ingrato Sarri. L'argentino è più di un'idea per gli azzurri, che lo avevano già cercato prima dell'ultimo rinnovo con l'Inter. Le alte richieste del 9 per l'ingaggio, tra 7 e 10 milioni di euro a stagione, non spaventano.E provocare una risposta della Juve, con conseguente asta, per la gioia dell'Inter. Tre squadre legate, da un filo invisibile, con il tormentato Icardi al centro. Chi avrà la meglio?