Il Paris Saint-Germain vince 2-1 sul campo del Nantes nel turno infrasettimanale valevole per la 23esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Dopo aver sbagliato un gol solo davanti al portiere, Icardi sblocca il risultato deviando senza volerlo un tiro di Di Maria, che nella ripresa batte il calcio d'angolo per il raddoppio segnato di testa da Kehrer. Poi uno svarione difensivo apre il contropiede di Simon, che dimezza lo svantaggio. Grazie a questi tre punti, il PSG consolida il primato in classifica con 15 lunghezze di vantaggio sul Marsiglia, in campo stasera a Saint-Etienne.