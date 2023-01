Dopo i like social a Kylie Jenner, tornata single a inizio 2023 dopo l'addio a Travis Scott, Mauro Icardi ha spostato il proprio bersaglio su una nuova bellissima ragazza. L'attaccante ex-Inter e oggi al Galatasaray è single a sua volta dopo la rottura con Wanda Nara e sui social si sta letteralmente scatenando con una pioggia di like anche per Shannon De Lima, storica ex del trequartista colombiano James Rodriguez. Eccola nella nostra gallery.