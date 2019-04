Luciano Spalletti, un po' a sorpresa, ha rilanciato Icardi tra i titolari ma l'attaccante argentino, nonostante sia risultato sufficiente, questa volta non ha fatto valere le sue buone statistiche contro la Juventus. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Spalletti ha provato a vincere il derby d’Italia rilanciando Icardi, capocannoniere uscente. L’argentino stavolta non ha segnato ai bianconeri. Prova sufficiente, ma gli è mancato il colpo del ko per due volte e in quelle due occasioni si concentrano i rimpianti dell’Inter, irresistibile nel primo tempo”.