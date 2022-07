Mauro Icardi potrebbe lasciare il Paris Saint Germain e fare ritorno in Italia. L’argentino, arrivato in Francia dopo la rottura con l’Inter, non è mai riuscito a diventare fondamentale per i transalpini, tanto da essere uno dei principali indiziati a lasciare i campioni di Francia. Tra le squadre pronte ad accoglierlo, riporta Agipronews, c’è il Monza neopromosso in Serie A, con i betting analyst che valutano l’arrivo dell’argentino 3,75 volte la posta. Il Monza di Galiani e Berlusconi, però, dovrà battere la concorrenza di altre squadre: un clamoroso passaggio a una tra Milan e Roma, infatti, si trova a quota 10 mentre vedere l’ex Inter indossare le maglie di una tra Atalanta, Juventus o Napoli vale 15 volte la posta, stessa quota riservata anche ad un eventuale sbarco in Premier League a una tra Newcastle o Manchester United.