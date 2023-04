. Il trasferimento in Turchia ha pagato,è tornato a segnare a raffica e ilvola in Super Lig, con il 6-0 al Kayserispor che ha permesso di mettere ancor più pressione sul Fenerbahce che insegue al secondo posto. E nella goleada casalinga c'è tanto di Maurito:(con rigore sbagliato e rete sulla ribattuta), tutti nel primo tempo per archiviare subito la partita. Un hattrick che va a gonfiare ulteriormente i numeri di una stagione importantissima: Icardi è arrivato a, cui si sommano la rete e l'assist messi a segno in due presenze in coppa, ed è diventato un punto di riferimento per il Galatasaray.- Manca sempre meno al termine della stagione e il futuro di Mauro è ancora da scrivere, perché con i gol sono tornati ad accendersi anche i fari del mercato sull'argentino. Il primo nodo da sciogliere è quello tra Galatasaray e, da cui l'attaccante è arrivato in prestito fino al termine della stagione e a cui è legato con un(per trasferirsi a Istanbul ha rinunciato a una parte dello stipendio scendo fino a 6.750.000 di euro, di cui 6 milioni pagati dal club francese e 750mila da quello turco). Icardi non chiude alla possibilità di proseguire la carriera in Turchia dopo il rilancio e il Galatasaray ha già annunciato di voler trattare con i parigini per acquistare a titolo definitivo il cartellino, ma l'operazione si preannuncia comunque non semplice.- Sulla via tra Istanbul e Parigi si aprono poi altre strade,. Il ritorno in Serie A resta il sogno nel cassetto di Icardi e del suo entourage e i suoi gol diventano un messaggio indiretto a quelle squadre che in estate si metteranno alla ricerca di un centravanti, tenendo in considerazione anche i benefici delche potrebbero rendere più appetibile l'ingaggio del bomber argentino. Ilad esempio, con cui l'entourage di Icardi ha ottimi rapporti, ma i rossoneri al momento ha altre priorità. C'è la, un flirt di vecchia data con Maurito, ma i bianconeri devono capire prima cosa succederà tra Milik (si va verso il riscatto), Kean (possibile cessione ma le cifre del riscatto dall'Everton - 35 milioni - complicano i piani) e soprattutto Vlahovic, possibile sacrificio in estate. Difficile pensare a una riapertura del canale con il, che anche in caso di addio di Osimhen valuta altri profili, discorso diverso per la, con Belotti è in scadenza e il duo Abraham-Dybala al centro di voci di mercato tra Premier e Liga: dal giallorosso di Istanbul a quello della Capitale, un'altra pista per il futuro di Icardi. Che nel frattempo si gode il momento d'oro al Galatasaray e continua a mandare segnali per il mercato.@Albri_Fede90