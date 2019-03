Il primo incontro è avvenuto al mattino in zona San Siro. Alla fine, dunque, è stato Marotta a recarsi da Icardi e non viceversa. L’amministratore delegato dell’Inter l’ha raggiunto a pochi passi dalla sua abitazione, con l’attaccante c’era anche Wanda Nara. I tre hanno immediatamente rotto l’imbarazzo e affrontato l’argomento rientro, ognuno ha esposto le proprie ragioni, col dirigente nerazzurro che ha anche offerto rassicurazioni al centravanti circa il reintegro nello spogliatoio, dove ci sono alcuni elementi particolarmente avversi. A spingere per il riavvicinamento è stato Zhang, pressato anche da Massimo Moratti, che ha deciso di schierarsi al fianco della coppia argentina.



L'AVVOCATO VICINO AI MORATTI - Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe stato proprio l’ex patron nerazzurro a mettersi in contatto con la proprietà cinese per tentare un riavvicinamento. Un indizio ulteriore arriva dalla scelta di Icardi e Wanda Nara, che in questo momento delicato sembrano essersi affidati all’avvocato Paolo Nicoletti (vice di Guido Rossi quando in Italia esplose calciopoli), consigliato dallo stesso Moratti. La presenza del legale in qualche modo chiarisce quanto i rapporti tra le parti siano in questo momento rigidi e come il calciatore non voglia lasciare nulla al caso per tutelare la sua immagine, dato che in questo momento il consenso della piazza sembra essere svanito. Dall’Inter filtra ottimismo sulla natura del summit, la società nerazzurra, mediate un tweet, informa: “Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione”. Soluzione che il club vorrebbe trovare preferibilmente entro il derby. Ma prima di arrivare a una fumata bianca sono previsti altri appuntamenti e soprattutto un chiarimento con Luciano Spalletti, che da qualche tempo gli si è messo di traverso. Le parole pronunciate oggi dal tecnico la dicono lunga sulla faccenda: “Icardi? Non ho avuto tempo di pensarci, devo pensare alla partita”. Dichiarazioni che marcano distanza, una distanza che la società cercherà di ridurre il prima possibile.