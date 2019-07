In attesa di sapere se all'Inter arriverà Romelu Lukaku, Edin Dzeko, o addirittura entrambi, c'è solo una certezza. Ossia l'addio di Mauro Icardi, ai margini del nuovo progetto nerazzurro guidato da Antonio Conte. Per il bomber argentino sono ore decisive e la chiave di volta per il suo futuro è legata a doppio filo con la Juventus. I bianconeri devono in primis trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain e poi possono pensare all'ingaggio di Maurito. L'idea di Icardi in bianconero prende sempre più corpo ed è data a 1,65 dagli analisti Snai, che mettono la Juve al primo posto nella scommessa sul futuro dell'argentino. Nelle ultime ore si è riaffacciato su Icardi anche il Napoli, secondo le indiscrezioni "pronto a fare sul serio". Sugli azzurri, in effetti, c'è da registrare un taglio di quota, da 8,00 a 5,50