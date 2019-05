Pompiere, almeno stavolta. Luciano Spalletti ha spento, o quantomeno ha provato a farlo, le rumorose polemiche che nelle ultime ore hanno scosso l’Inter per le foto di Mauro Icardi con la moglie Wanda Nara, in cui l’attaccante appare in pose sexy completamente nudo. “Le foto di Icardi mi hanno dato fastidio? Non so di cosa si stia parlando, quando viene qui al campo di allenamento è sempre vestito da Inter”. Acqua sul fuoco, quindi, per placare il malcontento social dei tifosi e dare un segnale distensivo alla squadra, che domani sera con l’Udinese gioca una partita chiave nella corsa alla prossima Champions.



IL MOMENTO GIUSTO? - Le foto in bianco e nero di Mauro e Wanda fanno discutere, e non solo per le pose sensuali. Alimentano ulteriori tensioni e molti, tifosi e non, si chiedono se questo fosse il momento giusto per far partire la campagna social, con la squadra impegnata nella lotta Champions. La società nerazzurra non avrebbe fatto richiami ufficiali e non al giocatore, e così Spalletti oggi si è allineato, sottolineando la professionalità e l’equilibrio del suo numero 9: “Mauro ha un pregio che è l'equilibrio, ha un livello di regolarità nel comportamento che fa pensare possa migliorare ancora”. E allora è aperto l’ormai consueto ballottaggio tra Icardi e Lautaro per una maglia da titolare ad Udine: El Toro è leggermente davanti, ma niente è stato deciso. Mauro ha nei friulani una delle vittime preferite, e proprio contro di loro ha segnato l’ultimo gol su azione in campionato, lo scorso 15 dicembre. Non è escluso che questo posso pesare nella scelta di Spalletti. FUTURO INCERTO - Il bene dell’Inter prima di tutto, quindi impegno massimo per conquistare la Champions. Ma il mercato è oramai dietro l’angolo, e il futuro di Icardi è ancora un rebus. Il rinnovo al momento è stato accantonato, troppe le variabili in gioco. Con la conferma di Spalletti è difficile che resti, per questo la malcelata speranza dell’argentino è ripartire da zero con un nuovo allenatore, costruendo daccapo stima e intesa con il suo sostituto. L’Inter pensa comunque alla cessione dell'ex capitano, e la Juventus è vigile, osserva e riflette. Non solo: c’è già stato un incontro, pochi giorni fa, a Londra tra Ausilio e Paratici. Solo un dialogo, l’inizio di un discorso che potrà (o forse no) svilupparsi in futuro. Icardi è una delle richieste che Max Allegri recapiterà ad Agnelli nell’incontro che i due avranno a breve, ma l'attualità incombe, e domani Mauro dovrà liberare la testa dalle critiche per le foto e provare a spingere l'Inter in Champions.