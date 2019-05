Wanda Nara continua a postare foto che la ritraggono insieme al marito Mauro Icardi, col numero 9 dell'Inter che posa senza veli. La procuratrice dell'ex capitano nerazzurro ha risposto a un follower che, nei commenti, la accusava di aver rovinato la carriera ad un giocatore forte ma 'fragile sentimentalmente'.



Queste le parole di Wanda Nara, che poi ha bloccato i commenti all'ultimo posto pubblicato: "Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol e non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".