L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calendario della International Champions Cup, competizione amichevole da disputarsi la prossima estate con la Juventus tra le protagoniste. Questo il calendario delle italiane:



"In campo quattro italiane, ormai habitué del torneo: Inter, Milan, Juventus e Roma. Oltre ad Arsenal, Bayern, Benfica, Manchester United, Real Madrid, Atletico, Chivas Guadalajara e Tottenham. Diciotto sfide a cavallo fra luglio (dal 16) e agosto (fino al 10), con alcune pietanze prelibate, con il derby d’Italia fra Inter e Juve, il 24 luglio in Cina (forse a Nanchino, casa della famiglia Zhang). Sarà l’unica sfida fratricida. I nerazzurri esordiranno a Singapore contro il ManU il 20 luglio, quindi voleranno a Londra per affrontare il Tottenham. Gli inglesi se la vedranno anche con la Juve il 21 luglio a Singapore, poi CR7 e compagni giocheranno la rivincita degli ottavi di Champions con l’Atletico a Stoccolma. La Roma comincerà a Chicago contro il Chivas il 16 luglio (poi Arsenal a Charlotte il 20 e Benfica a New York il 24)). Il Milan debutterà con il Bayern a Kansas City il 23 luglio (Benfica a Boston il 28 e ManU a Cardiff il 3 agosto)".