E' il momento anche del debutto di Sarri in bianconero, al National Stadium di Singapore la Juventus scende in campo contro i vice campioni d’Europa del Tottenham. C’è tanta curiosità attorno al nuovo mister bianconero e al suo gioco, intanto Sarri ha già i bookmaker dalla sua: la vittoria della Juve è infatti proposta a 2.10, a 3.25 il successo degli Spurs, il segno X si gioca a 3.40. Fiducia anche da parte degli scommettitori, l’87% ha infatti optato per l’esordio vincente dei bianconeri. Le due squadre promettono spettacolo, il match è da Gol, a 1.60, e da Over 2.50, a 1.72.