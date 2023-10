A volte ritornano. Il nome di Rodrigo De Paul tra gli obiettivi della Juve non sparisce mai. Restano i soliti problemi di costi che da sempre complicano la trattativa, ma la suggestione resta. Anche per gennaio. Ma tutto dipenderà dalle richieste dell'Atletico Madrid, la posizione della Juve intanto è chiaro: De Paul sì, ma solo in prestito.