Sette presenze, un gol e appena 354 minuti giocati. Non è stato un avvio di stagione da ricordare per Nicola Sansone, finito spesso in panchina nel Villarreal. Una situazione che ha fatto drizzare le antenne a diversi club italiani, Fiorentina e Bologna su tutti, pronti a riportare a casa l'esterno ex Sassuolo.



MURO VILLARREAL - Idee di mercato che, al momento, si scontrato con la volontà del Submarino Amarillo. Come appreso da Calciomercato.com al WyScout Forum in corso ad Amsterdam, infatti, il club spagnolo è conscio dello spazio al di sotto delle aspettative che sta trovando l'italo-tedesco, ma non è intenzionato a lasciarlo partire durante il mercato di gennaio.