Proseguono i dialoghi tra Inter e Sassuolo per Scamacca. Il centravanti neroverde è un desiderio di Marotta e una richiesta di Simone Inzaghi, e nelle ultime ore sta prendendo piede un'ipotesi di scambio tra i due club. L'Inter girerebbe al Sassuolo in prestito, ricevendo in cambio, con la stessa formula, proprio Scamacca.