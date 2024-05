Ielpo sul Milan: ‘Faccio fatica a comprendere la contestazione, Pioli va solo ringraziato’

L’ex portiere del Milan Mario Ielpo parla così a “Tutti convocati” a Radio 24: "Faccio fatica a comprendere la protesta dei tifosi del Milan. Si finisce la stagione, il rapporto è un po' logoro e si cambia, ma Pioli può essere solo ringraziato per quanto fatto in questi 4 anni e mezzo in rossonero".