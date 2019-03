Dopo il lancio di una bomba carta che ha distrutto la sua auto, l'attaccante del Foggia Pietro Iemmello torna a parlare: "Alcune dichiarazioni che sono uscite sicuramente non sono mie anche perché altrimenti le avreste lette qui. Detto ciò se volete sapere il mio pensiero, vi dico solo che provo delusione e sono schifato (non per il danno materiale ma morale), perché a prescindere da tutto (prestazioni, risultati, ecc) chi mi conosce sa cosa ho fatto per Foggia. Con questo finisco dicendo che 3-4 poveretti hanno infangato per l’ennesima volta il nome di una squadra e di una città come Foggia".