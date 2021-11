C'era una volta l'Italia di Del Piero e Totti, di Inzaghi e Toni. Era il 2006, eravamo Campioni del Mondo. Lì davanti si poteva pescare a occhi chiusi e andava sempre bene.Uno dei problemi più grandi di Mancini, e si è visto con l'Irlanda del Nord, è in attacco: Immobile e Belotti non convincono, altri - vedi Balotelli - sono dispersi all'estero, Scamacca e Raspadori hanno ancora l'etichetta di 'giovani talenti' (22 anni e 21) e Lucca ha appena iniziato a segnare. Risultato? Via libera al falso nueve. Ma non sempre funziona.- Quello della punta è un problema che ci portiamo dietro da anni. Tanti, troppi. In estate abbiamo vinto l'Europeo con Immobile e Belotti davanti: gol segnati? Due. Tutti dell'attaccante della Lazio e arrivati entrambi nel girone.. In finale (nei minuti regolamentari) è salito Bonucci dalla difesa a fare gol, nella semifinale ci ha pensato Chiesa (attaccante sì, ma esterno).- E non eravamo messi molto meglio negli anni scorsi.. Il top player? Era in panchina, Antonio Conte.. E siamo usciti alla fase a gironi (perdendo con la Costa Rica) segnando 4 gol in tre partite. Era il 2010 quando siamo andati in Sudafrica da campioni del Mondo con Pazzini, Quagliarella, Gilardino, Di Natale e Pepe. Più l'unico attaccante rimasto in rosa dal Mondiale vinto in Germania, Iaquinta.- E ancora: l'Europeo del 2008 dove lì davanti spunta il nome di Borriello e usciamo ai quarti di finale ai rigori con la Spagna dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e la media di un gol a partita nella fase a gironi.. Numeri e analisi dell'Italia che è stata e che è, con la qualificazione al Mondiale a rischio e alla ricerca di un attaccante.