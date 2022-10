Ignazio La Russa è eletto presidente del Senato alla prima chiama con 116 voti ma Forza Italia non lo ha votato. Come scrive Repubblica il Terzo Polo, sospettato di appoggio esterno, smentisce ogni coinvolgimento. Matteo Renzi: "Non siamo stati noi, l'avrei rivendicato". Inizia con un colpo di scena la XIX legislatura. Forte tensione FI-FdI, si registra anche un vaffa di Berlusconi a La Russa stesso. In precedenza standing ovation per Liliana Segre che ha presieduto il Senato e ricordato la Shoah e Matteotti: "Vertigine per me essere qui a cento anni dalla Marcia su Roma".