A dire la verità, quandoè arrivato in Italia, nessuno avrebbe scommesso una fiche sul fatto che sarebbe diventato un centrale tanto forte. Non tanto perché non giocasse bene, quanto perché, e si è presentato alla prima partita della stagione 2019-2020 con un assist splendido per Petagna dopo un doppio passo ubriacante in corsia. Per gli estensi non si è poi rivelata un’ottima annata, ma già a gennaio il mercato aveva riservato ad Igor una nuova destinazione, la Fiorentina dell’allora tecnico Beppe. Un bell’inizio con buone prestazioni da centrale di sinistra contronelle sfide con Juve e Atalanta, poi più ombre che luci, sia con Prandelli sia con lo Iachini-bis nella stagione cupa della Viola.Arriva il 2021-22, arriva. Igor viene riscattato come da accordi per(viene da sorridere pensando a quanto possa valere ora) e gioca a singhiozzo, figurando qualche volta tra i titolari ma pagando qualcosa rispetto a. A noi di CM, a metà settembre, aveva detto. Italiano ci lavora, ottiene uno svarione nella sconfitta di Venezia e, battuti 4-3 al Franchi a novembre. A Verona, prima della sosta natalizia, Igor e Milenkovic soffrono moltissimo il tridente di Tudor, e così alla ripresa del campionato riecco Quarta. Che però viene asfaltato dai granata, vittoriosi per 4-0.Solo una volta non è partito titolare, contro la Lazio a inizio febbraio. Risultato? Immobile scherza Nastasic e la Fiorentina perde 0-3.A parte quella gara, dopo il Torino a inizio anno la Fiorentina ha raccolto(Atalanta, Bologna, Empoli, Venezia)., marcatore a uomo designato per i bomber avversari della Fiorentina,: da gennaio ad oggi– comunque controllato alla grande per 90 minuti, come Bremer-Immobile ieri in Lazio-Torino – mentreUna crescita esponenziale che ha permesso, di fatto, alla sua squadra di sopperire, subendo meno gol, alla diminuzione dei gol segnati dovuta alla partenza dello stesso Vlahovic in direzione Torino, sponda bianconera.. Se non è una frecciata questa…Rinnovo, appunto.. A gennaio c’era stata l’offerta del Krasnodar dalla Russia, ma la scelta di restare a Firenze si è rivelata vincente. E adesso il club viola vuole blindarlo al più presto, anche se, e dunque dopo il terzo round con Vlahovic all’utima di campionato,. Tra Milenkovic (scadenza 2023) e Igor, la difesa viola rischia di essere presa d’assalto nel giro di qualche mese.