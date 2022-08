Mohamed Ihattaren, acquistato dalla Juventus e lasciato in prestito alla Sampdoria l'estate scorsa ma tornato in Olanda, all'Ajax, dopo pochi mesi, è al centro di una spiacevole vicenda. Il trequartista infatti, come riporta "De Telegraaf" ha ricevuto minacce da parte di ambienti criminali. Il motivo è legato a una relazione che il classe 2002 ha con una giovane donna.



Ora si spiega come mai Ihattaren non era presente in ritiro con i lancieri. Il giocatore, di comune accordo con il club, ha infatti deciso di non farsi vedere in pubblico. Un altro episodio complicato per l'olandese, che soli pochi mesi fa, aveva lasciato l'Italia senza avvisare nessuno per problemi personali.