Ma ora la volontà di Ihattaren è quella di rimettersi in forma prima di capire come voltare pagina. Ad aiutarlo in questo percorso c'è Jordy, personal coach che in passato ha già lavorato con altri talenti olandesi come Ismael Aissati o Jurgen Colin:Di tutte le delicate questioni riferite alla situazione del talentino olandese ovviamente non parla (“Non posso rispondere, bisognerebbe chiedere a lui”), ma Best fa un punto sul lavoro svolto insieme a Mo: “Gestire programmi individuali per atleti professionisti è il mio lavoro, per farli rendere al massimo fisicamente e mentalmente.Mi sta facendo un'ottima impressione, non vedo grandi differenze dal Mo di un paio di stagioni fa per impegno e attitudine al lavoro”.