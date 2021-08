Né PSG, né City,dopo la Juventus è un ritorno al passato:. Sono bastate poche ore per definire un affare che ha del clamoroso, in Inghilterra non torna la giovane promessa in rampa di lancio che i Red Devils avevano prelevato nel 2003 dallo Sporting Lisbona, dopo 12 anni torna un giocatore che ha scritto la storia fino a diventare uno dei più grandi di sempre di questo sport, "il più grande" come ha voluto sottolineare- Ronaldo è pronto a riprendere quel filo spezzato nel 2009 con il trasferimento al Real Madrid, pronto a ripartire da quei numeri già straordinari con cui aveva lasciato Old Trafford: 118 gol in 292 presenze, le tre Premier League consecutive dal 2006/07 al 2008/09, la Champions League e il Mondiale per Club del 2008, le due coppe di Lega, l'FA Cup, il Community Shield.: i 42 gol in 49 presenze stagionali (stracciando il record di George Best che resisteva dal 1967/68), la Scarpa d'Oro (31 reti in 34 partite di Premier), il titolo di capocannoniere della Champions vinta (8 gol in 11 presenze), il Pallone d'Oro, il FIFA World Player.- Numeri del passato, cui Cristiano vuole aggiungere altre pagine di storia. Ripartendo anche dagli ultimi momenti agrodolci della sua prima avventura british. Significativi gli ultimi gol realizzati con la maglia dello United., prima su punizione e poi in contropiede per chiudere i giochi già all'ora di gioco (all'andata i Red Devils avevano vinto 1-0 a Old Trafford), ma soprattuttodi Robinho, De Jong e del prossimo genoano Caicedo, partita poi vinta 2-0 dallo United con il raddoppio di Tevez. L'ultimo acuto a Manchester contro quella che per uno scherzo del destino rischiava di essere la sua nuova squadra,per un affare che avrebbe avuto del clamoroso e che già aveva mandato su tutte le furie Red Devils doc come. Ronaldo, però, l'aveva promesso anni fa: il Qatar piuttosto di unirsi ai rivali di sempre, il tradimento è stato scongiurato.: una macchia da cancellare, due anni per completare la missione. Con quale numero di maglia? Laè occupata da Cavani, così come il 17 avuto a inizio carriera con il Portogallo. Un nuovo cambio di maglia come la 9 accettata nel primo anno a Madrid, tuttavia, sembra uno scenario inverosimile: perché per i tifosi e per il club, conè padre e padrone di quella 7, con cui ora vorrebbe scrivere altre pagine di storia. L'alternativa? La 28 che Ronaldo voleva prendere al suo primo anno di United e che Ferguson gli negò per reindirizzarlo sulla 7. Che sia la scelta giusta?@Albri_Fede90