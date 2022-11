Lanon molla ie nella vittoria sulritrova i suoi attaccanti: segnano, due volte, e Marko. La storia di quest’ultimo è fatta di due binari paralleli: quello del suo, cristallino fin dalla tenera età, e quello dei suoi, discussi e discutibili da altrettanto. Il croato da quei binari è spesso uscito, motivo per cui la sua carriera non è mai decollata.- Marko inizia in patria. Passa dal vivaio dellaanche se lui è uomo di, con l’nel sangue.e, dopo un paio di prestiti a Lugano e Cesena, comincia a brillare:I paragoni si sprecano, segna 4 gol in 14 presenze con la prima squadra ma viene sacrificato all’altare del mercato. Entra nell’operazione che portaa Milano e passa all’Atalanta. Qui le magie diminuiscono e gli episodi controversi aumentano. Il classe 1993 non si fa tanti amici a Bergamo. In rapida successione, allora tecnico dei nerazzurri. Poiin una sfida serbo-croata d’altri tempi. Un episodio che segna la sua esperienza in Italia. Lo stesso centrocampista in un’intervista aveva rivelato di essere rimasto sotto shock dopo quanto successo e dopo aver visto Livaja ridere di gusto per avergli fatto colare del sangue dal naso.- Finisce spesso fuori rosa, e con i tifosi non va tanto meglio. Dopo gare in cui veniva preso di mira dai suoi stessi tifosi – il croato si lamentò di essere stato etichettato come ‘zingaro’, di aver ricevuto insulti razzisti e minacce alla famiglia – risponde per le rime, scrivendo un messaggio su Facebook, poi cancellato, in cui li appella come ‘italiani bastardi’. La storia non poteva che finire lì. Continua il suo giro per il mondo. Gioca al, torna in Italia,, e poi al. Le Livajate però non lo abbandonano. Dopo un’espulsione,; in Grecia invece rifila unL’unica soluzione è casa, è l’Hajduk dove tornare a respirare e a sentire l’affetto della sua gente.– Ora Marko è una persona diversa, ha messo la testa a posto. In questa stagione ha già, nella passata ha scollinato quota, numeri da record per il suo club e che gli sono valsi il. La dedica non può che essere per, la donna che ha scelto al suo fianco. Molto più grande di lui, la modella croata ha 43 anni e gli ha già dato due figli, ponendo fine alla lunga e tribolata vita notturna del giocatore. In patria infatti era stato protagonista del gossip e aveva avuto tanti flirt. Ma un ultimo pensiero nella prima grande manifestazione con la nazionale a cui partecipa, non può non andare a. Solo pochi mesi fa questi era deceduto in un incidente a Castel San Giorgio, 15 km da Spalato. In una notte tra sabato e domenica, Livaja senior aveva cercato di immettersi sulla tangenziale in motorino ma lo aveva fatto nella direzione opposta e un’auto lo aveva ucciso.