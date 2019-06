Il Barcellona continua a lavorare parallelamente su due piste: da una parte il ritorno di Neymar, dall'altra l'arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. Secondo fonti spagnole, la trattativa per l'acquisto dell'attaccante francese potrebbe sbloccarsi presentando un'offerta superiore alla clausola, che ad oggi è di 200 milioni ma da lunedì (giorno di apertura del mercato) scenderà a 120.



LA SITUAZIONE - Cifra decisamente più vicina alla volontà del Barcellona, che sta aspettando la prossima settimana per provare l'assalto decisivo. L'idea del club è quella di mettere sul piatto sei milioni in più rispetto ai 120 stabiliti dalla clausola rescissoria, per provare a convincere i Colchoneros a lasciare andare l'attaccante. Dalla Francia fanno sapere che Simeone avrebbe chiesto di inserire nella trattativa anche Nelson Semedo, giocatore che però il Barça non vorrebbe dare via. Si continua a trattare quindi, sul tavolo c'è già pronto per Griezmann un contratto di cinque anni a 17 milioni di euro a stagione.



NEYMAR - Dall'altra parte c'è Neymar che spinge per tornare. Secondo Le Parisien, il Psg avrebbe abbassato la richiesta per il brasiliano da 300 a 222 milioni, la stessa cifra che Al Khelaifi aveva speso per portarlo a Parigi. Da una parte Griezmann dall'altra Neymar, il mercato del Barcellona entra nel vivo.