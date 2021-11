Il Barcellona vuole blindare tutti i suoi giovani più promettenti della cantera. L'obbiettivo è quello di evitare un altro caso come quello di Ilax Moriba, che si è lasciato convincere dagli agenti a non rinnovare ed è volato in Germania al Lipsia. Nell'elenco bluagrana sono rimasti ancora da sancire i contratti di Gavi e Araùjo, dopo aver chiuso i più importanti Pedri e Ansu Fati. Gavi, centrocampista 17enne spagnolo, che in questa stagione ha fatto già 10 apparizioni in Liga e 4 Champioins, il suo contratto è in scadenza nel 2023 ma la sua clausola è di appena di 50 milioni di euro a fronte di valore di 25. Allora il Barcellona vuole evitare inutili rischi e rinnovare per fissare la clausola a 500 milioni come quella di Nico, come riporta As. Stesso discorso per Ronal Araùjo, il 22enne difensore centrale uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2023 e da questa estate ha iniziato a giocare stabilmente in prima squadra, salvo qualche infortunio di troppo, collezionando 8 presenze in Liga e 3 in Champioins League.