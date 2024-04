Il Barcellona non ci sta: Laporta vuole chiedere la ripetizione del Clasico col Real Madrid. Il motivo

Un messaggio alla nazione barcellonista da parte di Joan, il presidente del. Un ko su cui ha avuto un grosso peso anche un gol fantasma, segnato secondo i blaugrana da parte di, e che invece non è stato concesso dalla squadra arbitrale. Un team che, urge ricordarlo,Questo quanto ha detto Laporta oggi in un video in cui si è detto pronto anche a chiedere la ripetizione del match.

"Come presidente del Barcellona, ​​voglio esprimere l'insoddisfazione causata dal fatto che,. Come sapete non sono mai stato un grande difensore del VAR perché credo che, così come viene applicato,Ma quello a cui sono favorevole è che,Nonostante sia uno strumento che ci accompagna da molto tempo, continua a causarea seconda delle partite e delle squadre. Non possiamo rimanere immuni dalle critiche quando l'uso del VAR penalizza ​​il nostro campionato. Comprendiamo la difficoltà del lavoro arbitrale ma proprio per questoIeri ci sono state diverse scelte discutibili ma tra tutte ce n'è una fondamentale e che ha cambiato il risultato finale della partita.. Come club vogliamo essere sicuri di quanto accaduto ed è per questo che vi informo cheInfine, ci tengo a sottolineare che, sebbene ci concentreremo su questa giocata, non siamo d'accordo anche con diverse azioni avvenute nel corso della partita che, sebbene potessero essere consultate al VAR, sono state ignorate dall'arbitro in modo incomprensibile. Membri e tifosi del Barça: questa posizione del Club non è né gratuita né vantaggiosa, ma è un'azione che ci viene imposta dalla situazione di impotenza in cui viviamo e dall'aver subito numerosi situazioni che hanno danneggiato noi sul campo di gioco e favoriti i nostri rivali, e che tutte insieme danno conto della distanza in punti che esiste ai vertici della Liga”.

Cos'era successo?Su da destra, LamineIl dubbio però resta e neanche le immagini sembrano dare certezze:Sprovvisto della tecnologia adatta, il Var ha controllato a lungo le immagini a disposizione e ha poi dato l'ok alla scelta fatta in campo. Niente gol dunque e polemiche che sono impazzate e continueranno a farlo a lungo.