Argentina, Messi e Barcellona: tutti pazzi per Lautaro Martinez. Le prestazioni dell'attaccante classe '97 dell'Inter in Coppa America lo hanno messo al centro di rumors, con i catalani in prima fila per ingaggiare il Toro e renderlo il nuovo partner della Pulce in blaugrana. I nerazzurri e il nuovo tecnico Conte però hanno le idee chiare: Lautaro non si tocca, le sirene di mercato non spaventano. Oggi e domani, perché Marotta e Ausilio hanno un piano per blindare definitivamente il futuro dell'argentino, al centro del progetto dell'Inter.