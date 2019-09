Il Real Madrid ci ha provato in estate. Ed è pronto a tornare alla carica in futuro. Ma non è più solo. Sì, perché su Fabian Ruiz, stella dell'Europeo Under 21 vinto dalla Spagna e punto fermo del Napoli di Carlo Ancelotti, è tornato prepotentemente anche il Barcellona.



CORTEGGIAMENTO LUNGO - I blaugrana lo hanno seguito già in passato, quando si mise in mostra all'Elche, in prestito dal Betis Siviglia. Pep Segura, direttore generale dei catalani, ci provò per portarlo nel Barça B, in prestito con diritto di riscatto, ma Serra Ferrer, ex vice presidente del Betis, voleva 5 milioni di euro. Niente da fare, così come negli anni successi, col giocatore sempre nel mirino e con una clausola da 15 milioni prima e 30 poi. Osservato sì, comprato no. Ma ora...



MA ORA... - Come scrive Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona è pronto a sferrare l'assalto al classe '96 nella prossima sessione estiva di mercato: sotto contratto sino al 2023, il Napoli vuole rinnovargli il contratto, col giocatore che però vuole cercare di inserire la clausola rescissoria, come d'abitudine in Spagna. La sua valutazione si aggira attorno ai 60 milioni di euro, cifra che stuzzica e non poco il Barcellona. Pronto a sfidare il Real Madrid e puntare su Fabian per sostituire, nel 2020, i 32enni Rakitic e Busquets e il 33enne Vidal.